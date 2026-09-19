Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 18:22

В Кривом Роге в течение дня прогремели два взрыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Russ Heinl

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины в течение 19 сентября прогремели два взрыва. О втором случае сообщило издание «Общественное. Новости».

Информации об обстоятельствах нового взрыва пока не приводится. Ранее в течение дня в городе уже сообщали об аналогичном происшествии. В Днепропетровской области на момент сообщения была объявлена воздушная тревога. Других подробностей произошедшего нет.

В Днепропетровске прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
В Днепропетровске прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Ранее в Кривом Роге на юго-востоке Украины повреждена инфраструктура. Подтвердил информацию глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа. Однако тип и количество повреждённых объектов не уточняются.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar