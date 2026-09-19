В Кривом Роге в течение дня прогремели два взрыва
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В Кривом Роге Днепропетровской области Украины в течение 19 сентября прогремели два взрыва. О втором случае сообщило издание «Общественное. Новости».
Информации об обстоятельствах нового взрыва пока не приводится. Ранее в течение дня в городе уже сообщали об аналогичном происшествии. В Днепропетровской области на момент сообщения была объявлена воздушная тревога. Других подробностей произошедшего нет.
Ранее в Кривом Роге на юго-востоке Украины повреждена инфраструктура. Подтвердил информацию глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа. Однако тип и количество повреждённых объектов не уточняются.
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