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Опубликовано 14 сентября, 05:10

В Кривом Роге на юго-востоке Украины зафиксированы повреждения инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа сообщил о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге на юго-востоке Украины. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«В Кривом Роге повреждена инфраструктура», — сказано в сообщении. Информация о типе и количестве повреждённых объектов не приводится.

В регионе сохраняется режим воздушной тревоги.

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Новости СВО 14 сентября: Освобождение Чернякова, зачистка Васильевской Пустоши, разгром ВСУ в Сумской области, Трамп против ударов по НПЗ

Ранее стало известно, что российским штурмовикам при освобождении Зоревки в Запорожской области пришлось преодолевать заминированные подступы и скрытые в лесополосах позиции Вооружённых сил Украины. Боец с позывным Хоттабыч рассказал, что украинские подразделения ожидали наступления и заранее подготовили ловушки. Самым сложным было добраться до лесополосы через открытое поле или водные преграды, поскольку замаскированные устройства практически сливались с травой. Один из укреплённых опорных пунктов, по словам штурмовика, не удавалось уничтожить даже беспилотниками. Вскрыть позицию получилось только с помощью противотанковой мины.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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