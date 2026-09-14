Глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа сообщил о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге на юго-востоке Украины. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что российским штурмовикам при освобождении Зоревки в Запорожской области пришлось преодолевать заминированные подступы и скрытые в лесополосах позиции Вооружённых сил Украины. Боец с позывным Хоттабыч рассказал, что украинские подразделения ожидали наступления и заранее подготовили ловушки. Самым сложным было добраться до лесополосы через открытое поле или водные преграды, поскольку замаскированные устройства практически сливались с травой. Один из укреплённых опорных пунктов, по словам штурмовика, не удавалось уничтожить даже беспилотниками. Вскрыть позицию получилось только с помощью противотанковой мины.