В Киеве в ночь на субботу, 7 ноября, в пятый раз прогремели взрывы. Об очередной серии громких звуков сообщил украинский телеканал «Общественное». В городе продолжает действовать воздушная тревога.

«Повторные взрывы в столице», — говорится в сообщении журналистов. До этого в течение ночи телеканал ещё четыре раза информировал о звуках детонации в украинской столице.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги также был объявлен в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

До этого Life.ru писал, что этой ночью в Киеве прогремело более 20 мощных взрывов на фоне массированной ракетно-дроновой атаки ВС РФ. Удары наносились в две волны по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В нескольких районах города наблюдались сильные пожары, а зарево было видно из разных концов столицы.