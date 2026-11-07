В Киеве пятый раз за ночь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
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В Киеве в ночь на субботу, 7 ноября, в пятый раз прогремели взрывы. Об очередной серии громких звуков сообщил украинский телеканал «Общественное». В городе продолжает действовать воздушная тревога.
«Повторные взрывы в столице», — говорится в сообщении журналистов. До этого в течение ночи телеканал ещё четыре раза информировал о звуках детонации в украинской столице.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги также был объявлен в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
До этого Life.ru писал, что этой ночью в Киеве прогремело более 20 мощных взрывов на фоне массированной ракетно-дроновой атаки ВС РФ. Удары наносились в две волны по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В нескольких районах города наблюдались сильные пожары, а зарево было видно из разных концов столицы.
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