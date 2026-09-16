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Опубликовано 16 сентября, 20:26

В Киеве сгорел склад фонда Елены Зеленской с техникой и медоборудованием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В Киеве произошёл пожар на складе, принадлежавшем фонду супруги Владимира Зеленского Елены Зеленской. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

По словам Зеленской, на складе хранились генераторы, ноутбуки, планшеты и медицинское оборудование. Масштаб повреждений пока не раскрываются.

Информация о происшествии появилась после сообщений о пожаре на одном из объектов в украинской столице. Другие подробности случившегося уточняются.

В Киеве не могут справиться с пожаром на военных складах после удара ВС РФ
В Киеве не могут справиться с пожаром на военных складах после удара ВС РФ

Ранее Life.ru писал, что после атаки беспилотников был уничтожен склад с реквизитом студии «Квартал 95». В компании заявили, что потеряли декорации, костюмы и другие материалы, которые использовались в проектах на протяжении двух десятилетий. Представители студии сообщили, что несмотря на потерю имущества, планируют продолжить работу и провести запланированные мероприятия.

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Юния Ларсон
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