В Киеве 12 ноября вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О новых громких звуках в украинской столице сообщает местное издание «Страна».

Украинские СМИ сообщают, что в течение 12 ноября город уже неоднократно подвергался воздушным атакам. Ночью, по данным РБК-Украина, тревогу объявляли из-за угрозы баллистических ракет. Позднее Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении к столице беспилотников.

Ранее Life.ru сообщал о мощной серии ночных взрывов в Киеве 12 ноября. По сведениям украинских мониторинговых ресурсов, за 15 минут в районе столицы могли упасть от восьми до десяти ракет.