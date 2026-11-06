В Киеве правоохранители изымают документы по проектам, которые должны обеспечить город резервным энергоснабжением. Обыски проходят не только в служебных кабинетах «Киевтеплоэнерго», но и дома у сотрудников предприятия. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Следственные действия затронули документацию по программе повышения энергетической устойчивости столицы. Речь идёт о проектах резервного питания и строительства установок для одновременной выработки тепла и электричества.

В частности, проверяются материалы, связанные с работами в Деснянском, Голосеевском и других районах Киева. По информации городской администрации, правоохранители забирают оригиналы проектно-сметных документов, необходимых для реализации этих планов.

В самом «Киевтеплоэнерго» подчёркивают, что работы, которыми заинтересовались следователи, ещё не оплачены. Деньги подрядчикам должны перечислить только после завершения проектов, а акты приёмки пока никто не подписывал.

Ранее Life.ru сообщал, что подготовка энергетической инфраструктуры Киева к зиме может затянуться до весны 2027 года. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, поставку и монтаж части необходимого оборудования планируют завершить только к концу марта.