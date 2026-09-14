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Опубликовано 14 сентября, 16:52

В Киеве умер директор медцентра, в которого стреляли не менее 23 раз

Обложка © Telegram/Анатолий Шарий

Обложка © Telegram/Анатолий Шарий

Директор частного медицинского центра Игорь Ильин умер в реанимации после покушения в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На Ильина напали ранее в украинской столице. По данным местных СМИ, в мужчину выстрелили по меньшей мере 23 раза. После нападения его доставили в больницу в тяжёлом состоянии, однако спасти пострадавшего не удалось.

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После стрельбы киевская полиция начала масштабную спецоперацию. К поискам вооружённого мужчины привлекли дополнительные силы, включая бойцов спецподразделения КОРД. По делу о покушении подозрение объявили военнослужащему. Другие обстоятельства произошедшего и возможный мотив нападения уточняются.

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Наталья Демьянова
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