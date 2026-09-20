В Киеве вновь объявили воздушную тревогу — уже седьмую за день

В Киеве в седьмой раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Предыдущая тревога в украинской столице продолжалась пять с половиной часов — с 08:00 до 13:30. Это было шестое предупреждение об опасности за 20 сентября.

Во время продолжительной тревоги украинские СМИ сообщали о взрывах. Подробности возможных последствий уточняются.

До этого сирены включались в Киеве пять раз в течение ночи. Первое предупреждение было объявлено вскоре после полуночи, ещё четыре последовали до 05:00.

С 6 сентября в Киеве действует дифференцированная система оповещения: власти отдельно предупреждают о дроновой, ракетной и комбинированной угрозе.

Ранее Life.ru сообщал, что 18 сентября в Киеве трижды за день объявляли воздушную тревогу на фоне новых взрывов. Тогда данные о последствиях очередного эпизода также первоначально не приводились.