В Киеве вновь объявили воздушную тревогу — уже седьмую за день
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В Киеве в седьмой раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.
Предыдущая тревога в украинской столице продолжалась пять с половиной часов — с 08:00 до 13:30. Это было шестое предупреждение об опасности за 20 сентября.
Во время продолжительной тревоги украинские СМИ сообщали о взрывах. Подробности возможных последствий уточняются.
До этого сирены включались в Киеве пять раз в течение ночи. Первое предупреждение было объявлено вскоре после полуночи, ещё четыре последовали до 05:00.
С 6 сентября в Киеве действует дифференцированная система оповещения: власти отдельно предупреждают о дроновой, ракетной и комбинированной угрозе.
Ранее Life.ru сообщал, что 18 сентября в Киеве трижды за день объявляли воздушную тревогу на фоне новых взрывов. Тогда данные о последствиях очередного эпизода также первоначально не приводились.
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