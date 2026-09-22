В Киеве вновь прогремела серия взрывов

В Киеве в очередной раз прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское агентство «Укринформ».

Сирены включились как в самой столице, так и на территории Киевской области. Это следует из данных официального ресурса оповещения населения. Украинская сторона пока не комментировала масштаб разрушений.

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