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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 22 сентября, 11:49

В Киеве вновь прогремела серия взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

В Киеве в очередной раз прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское агентство «Укринформ».

Сирены включились как в самой столице, так и на территории Киевской области. Это следует из данных официального ресурса оповещения населения. Украинская сторона пока не комментировала масштаб разрушений.

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Напомним, Армия России в ночь на 22 сентября нанесла массированный удар по Украине. Это ответ за последнюю террористическую атаку по мирным городам Россию, когда погибли и были ранены дети. На Украине горят заводы, склады, НПЗ, порты. Подробнее — в материале Life.ru.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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