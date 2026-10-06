В Киеве возникли массовые пробки и сбои в работе метро после ударов ВС РФ

Киев вновь оказался в масштабных автомобильных заторах, особенно тяжёлая ситуация сложилась возле мостов через Днепр. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Проблемы возникли и на зелёной линии метро. Из-за технического сбоя часть поездов не следует с левого берега на правый, поэтому оставшиеся составы отправляются переполненными.

При этом официальных сообщений о новых ограничениях для автомобилей на переправах не поступало. Воздушная тревога, объявленная в городе ранее, к этому моменту уже завершилась.

Ранее Life.ru сообщал, что у Северного моста в Киеве сохранялись километровые пробки после повреждения переправы. Нарушение сообщения между берегами привело к серьёзным заторам возле Днепра.