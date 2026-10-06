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Опубликовано 6 октября, 15:20

В Киеве возникли массовые пробки и сбои в работе метро после ударов ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roxana Bashyrova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roxana Bashyrova

Киев вновь оказался в масштабных автомобильных заторах, особенно тяжёлая ситуация сложилась возле мостов через Днепр. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Проблемы возникли и на зелёной линии метро. Из-за технического сбоя часть поездов не следует с левого берега на правый, поэтому оставшиеся составы отправляются переполненными.

При этом официальных сообщений о новых ограничениях для автомобилей на переправах не поступало. Воздушная тревога, объявленная в городе ранее, к этому моменту уже завершилась.

Минобороны РФ показало удар дронов по Северному мосту в Киеве
Минобороны РФ показало удар дронов по Северному мосту в Киеве

Ранее Life.ru сообщал, что у Северного моста в Киеве сохранялись километровые пробки после повреждения переправы. Нарушение сообщения между берегами привело к серьёзным заторам возле Днепра.

Больше новостей о ходе специальной военной операции и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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