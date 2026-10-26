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Опубликовано 26 октября, 20:22

В Киеве за шесть минут семь раз объявили об угрозе с воздуха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istetsen2

В Киеве за шесть минут семь раз опубликовали предупреждение о воздушной тревоге красного уровня. Уведомления об опасности появлялись одно за другим в официальных каналах столичных властей.

Предупреждения публиковались 26 октября с 19:45 до 19:51 по московскому времени. За этот короткий промежуток в телеграм-канале администрации украинской столицы появилось семь сообщений об опасности.

Аналогичная серия уведомлений была зафиксирована в официальном городском приложении «Киев цифровой». По информации издания «Инсайдер», пользователи также получили семь последовательных предупреждений о воздушной тревоге.

При этом речь идёт о количестве отправленных уведомлений, а не обязательно о семи отдельных включениях сирен. Причины столь частого повторения сообщений городские власти пока не объяснили.

Позднее воздушную тревогу в украинской столице отменили. Информации о взрывах, повреждениях или пострадавших в связи с этим эпизодом не приводилось.

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Ранее Life.ru рассказывал, как продолжительность воздушных тревог в Киеве приблизилась к рекорду. 27 сентября сирены в городе за сутки звучали в общей сложности около 13 часов.

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Наталья Демьянова
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