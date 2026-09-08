Исторический успех «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт стал тревожным сигналом для Киева из-за возможных перемен в европейской политике. К такому выводу пришло издание «Телеграф».

АдГ получила 43,8% голосов и 39 из 83 мест в земельном парламенте, значительно опередив ХДС канцлера Фридриха Мерца с 17,2%. Автор публикации считает такой результат признаком более глубоких изменений в политических настроениях Германии.

Особое беспокойство Киева вызывает позиция АдГ по украинскому конфликту. Как отмечает «Телеграф», партия выступает против дальнейшей военной и финансовой помощи Украине, добивается отмены санкций против России и восстановления закупок российского газа.

При этом само региональное голосование не означает немедленной смены курса Берлина. В публикации подчёркивается, что федеральное правительство пока сохраняет прежнюю линию в отношении Киева, однако рост популярности подобных партий способен сделать принятие решений всё более сложным.

Автора материала больше тревожит не одна победа АдГ, а возможная долгосрочная тенденция в Европе. По её оценке, если она сохранится, помощь Украине может постепенно перестать быть вопросом политического консенсуса и превратиться в предмет всё более острой внутренней борьбы.

Несмотря на тяжёлое поражение ХДС, Фридрих Мерц заявил, что «ни на миллиметр» не отступит от своего курса в отношении России. Канцлер также дал понять, что Берлин пока не намерен менять линию по поддержке Киева.