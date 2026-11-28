АЗС повреждена в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своём телеграм-канале.

Другие подробности о состоянии пострадавшего и масштабах повреждений пока не приводятся. В момент появления первых сообщений о происшествии в Харькове была объявлена воздушная тревога.