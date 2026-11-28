В Киевском районе Харькова повреждена АЗС
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
АЗС повреждена в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своём телеграм-канале.
Другие подробности о состоянии пострадавшего и масштабах повреждений пока не приводятся. В момент появления первых сообщений о происшествии в Харькове была объявлена воздушная тревога.
Ранее Life.ru писал, что в Харькове получила повреждения автозаправочная станция в Шевченковском районе. Тогда местные власти также сообщили об инциденте на фоне воздушной тревоги. Сведения о характере разрушений и возможных пострадавших первоначально не раскрывались.