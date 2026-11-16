В Киевской области 44-летний военнослужащий ВСУ, самовольно покинувший воинскую часть, предположительно взорвал гранату во время семейного конфликта. В результате погибли четыре человека, включая самого военного, его мать, 17-летнюю девушку и её родительницу. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«Шестнадцатого ноября на территории частного домовладения в селе Малая Березанка Броварского района произошёл взрыв. На месте погибли 44-летний военнослужащий, его мать, 17-летняя девушка и её мать», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что 7 ноября в польском Кракове мужчина открыл стрельбу по прохожим из автомобиля. В результате нападения погибли шесть человек, ещё около 15 получили ранения. Среди пострадавших оказалась гражданка России, которую первоначально ошибочно объявили погибшей. Позднее российское посольство подтвердило, что женщина жива. Подозреваемого задержали после перестрелки с полицией.