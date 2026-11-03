Жители Вышгородского района Киевской области столкнулись с резкими перепадами напряжения в электросети. Всего за минуту показатели могут меняться от 180 до более чем 270 вольт, из-за чего в домах мигает свет, а бытовая техника начинает работать с перебоями. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам местных жителей, из-за нестабильного электроснабжения приходится отключать бытовые приборы от розеток. Люди опасаются, что очередной скачок напряжения может привести к поломке дорогостоящей техники.

Особенно сложная ситуация складывается у владельцев резервных систем питания. Житель села Новые Петровцы рассказал, что его инвертор не может подключиться к электросети из-за встроенной защиты от перепадов напряжения.

В результате даже после восстановления подачи электричества некоторые дома продолжают получать энергию от аккумуляторов. При этом зарядить батареи до следующего планового отключения удаётся не всегда.

Для бытовой сети с номинальным напряжением 230 вольт нормальным считается диапазон примерно от 207 до 253 вольт. Сообщаемые жителями колебания значительно выходят за эти пределы и могут представлять опасность для электроприборов.

Ранее Life.ru сообщал о скачках напряжения в Киеве и перебоях с энергоснабжением в других городах Украины. Утром 3 ноября стало известно, что в украинской столице наблюдается нестабильная работа электросетей, в Днепропетровске введены экстренные отключения электричества, а в Харькове возникли проблемы с отоплением.