Власти Киевской области Украины подтвердили повреждение объекта энергетической инфраструктуры в городе Белая Церковь после ночной атаки. Об этом сообщила региональная военная администрация в своём Telegram-канале.

«Повреждён объект энергетической инфраструктуры. Соответствующие службы продолжают работать на месте», — говорится в сообщении.

Ранее утром 28 ноября Минобороны России заявило об ударе беспилотников по электроподстанции «Заречье» напряжением 110 кВ, расположенной в Белой Церкви. По данным российского военного ведомства, объект использовался для обеспечения работы предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Украинские власти также сообщили о трёх пострадавших в результате ночной атаки. Две женщины получили ранения осколками стекла, у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Всех троих госпитализировали.

Кроме того, в городе повреждены шесть гаражей и выбиты окна в двух многоквартирных домах. В нескольких районах Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии.