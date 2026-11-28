В Киевской области повреждён энергетический объект
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Власти Киевской области Украины подтвердили повреждение объекта энергетической инфраструктуры в городе Белая Церковь после ночной атаки. Об этом сообщила региональная военная администрация в своём Telegram-канале.
«Повреждён объект энергетической инфраструктуры. Соответствующие службы продолжают работать на месте», — говорится в сообщении.
Ранее утром 28 ноября Минобороны России заявило об ударе беспилотников по электроподстанции «Заречье» напряжением 110 кВ, расположенной в Белой Церкви. По данным российского военного ведомства, объект использовался для обеспечения работы предприятий украинского военно-промышленного комплекса.
Украинские власти также сообщили о трёх пострадавших в результате ночной атаки. Две женщины получили ранения осколками стекла, у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Всех троих госпитализировали.
Кроме того, в городе повреждены шесть гаражей и выбиты окна в двух многоквартирных домах. В нескольких районах Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии.
Ранее Life.ru писал, что российские военные поразили электроподстанцию «Заречье» в Белой Церкви. По информации Минобороны РФ, удар был нанесён в ночь на 28 ноября с применением беспилотников. Ведомство включило этот объект в число целей, связанных с обеспечением украинского военно-промышленного комплекса.