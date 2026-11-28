Российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области. По данным Минобороны РФ, в городе Белая Церковь поражена электроподстанция «Заречье» напряжением 110 кВ.

«В результате ударов поражены электроподстанция «Заречье» 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины», — говорится в сообщении.

Накануне российское военное ведомство также сообщило об ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. По информации Минобороны, среди целей были объекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.