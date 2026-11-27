В трёх районах Киевской области ввели экстренные отключения света
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Экстренные отключения электроэнергии ввели сразу в трёх районах Киевской области. Ограничения затронули Бучанский, Обуховский и Фастовский районы, где привычные графики подачи света временно перестали действовать. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК.
«Киевская область. В Бучанском, Обуховском и Фастовском районах введены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится в сообщении компании.
Ранее Life.ru сообщал о крайне сложной ситуации в энергосистеме Украины. В компании «Укрэнерго» заявляли о введении аварийных отключений в нескольких западных регионах страны. Кроме того, 24 ноября Life.ru писал о последствиях трёхдневного блэкаута в Одессе. После масштабных перебоев энергетики начали постепенно возвращать город к плановым графикам подачи электричества.