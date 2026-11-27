Экстренные отключения электроэнергии ввели сразу в трёх районах Киевской области. Ограничения затронули Бучанский, Обуховский и Фастовский районы, где привычные графики подачи света временно перестали действовать. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК.

«Киевская область. В Бучанском, Обуховском и Фастовском районах введены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится в сообщении компании.