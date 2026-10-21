В Кирове мужчину осудили за перевод 3,6 млн рублей украинской организации

Житель Кировской области получил два года лишения свободы с таким же испытательным сроком за денежные переводы украинской организации, признанной нежелательной в России. Кроме того, суд распорядился конфисковать у осуждённого 3,66 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По информации ведомства, мужчина занимался сбором средств для указанной структуры. Всего на её финансирование он направил 3 миллиона 660 тысяч рублей.

В отношении жителя региона расследовали уголовное дело по части 2 статьи 284.1 УК РФ. Речь идёт об оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, имеющей в России статус нежелательной.

Разбирательство завершилось обвинительным приговором. Суд назначил мужчине условное наказание, установив двухлетний испытательный срок. Одновременно было принято решение об изъятии указанной суммы денежных средств.

«Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с испытательным сроком 2 года и конфискацией денежных средств в размере 3 660 000 рублей», — говорится в сообщении УФСБ.

Ранее Life.ru сообщал, что суд в Москве оштрафовал Бориса Гребенщикова* на 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации. Решение было вынесено по административному делу, связанному с участием в деятельности организации, признанной нежелательной в России.

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