В Кирове покупатель выстрелил в лицо кассирше из-за медленного обслуживания

Житель Кировской области выстрелил из газового пистолета в лицо сотруднице продуктового магазина, потому что ему не понравилась скорость обслуживания. Подозреваемого задержали, сообщили в региональном управлении МВД.

Кировчанин выстрелил в кассиршу из-за медленного обслуживания. Видео © VK / Полиция Кировской области

Инцидент произошёл днём 29 сентября в магазине на улице Кирова в Нововятском районе. Сначала мужчина купил товар и покинул торговую точку, однако спустя несколько минут вернулся.

По данным полиции, посетитель выстрелил продавщице прямо в лицо и скрылся. Очевидцы сообщили о случившемся правоохранителям, после чего сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого.

Им оказался 40-летний житель Зуевского района. Во время допроса он объяснил свой поступок тем, что женщина якобы слишком медленно его обслуживала.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Сейчас её здоровью ничего не угрожает.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. На время расследования ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похожий конфликт с агрессивным посетителем произошёл 29 сентября в московском магазине. Нетрезвый мужчина кричал на продавщицу, за которую вступился 33-летний стоматолог. Посетитель переключился на него и ударил врача ножом в спину. Пострадавшему рекомендовали госпитализацию, однако он от неё отказался.