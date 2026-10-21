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Опубликовано 21 октября, 01:50

В Кишинёве возобновили продажу билетов на концерт Navai

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / navaib

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / navaib

Продажа билетов на концерт российского рэпера Navai в Кишинёве, перенесённый с 16 октября на 8 декабря 2026 года, возобновилась после освобождения артиста из-под ареста в Казахстане. Об этом сообщили организаторы на своём сайте.

Выступление состоится на Chisinau Arena. Стоимость билетов не изменилась: места в фан-зоне доступны от 28 долларов, а цена VIP-билетов достигает 1350 долларов. Организаторы заявили, что Navai выступит перед молдавской публикой с сольной программой, в которую войдут новые хиты.

Рэпер Navai вернулся домой в Москву после освобождения из СИЗО в Казахстане
Рэпер Navai вернулся домой в Москву после освобождения из СИЗО в Казахстане

Ранее Life.ru писал, что рэперу Navai (Наваи Бакирову) не пришлось платить штраф в размере более 46 тысяч долларов ради освобождения из-под стражи в Казахстане. Уголовное дело в отношении музыканта прекращено. До этого защитник артиста Рена Керимова не исключала, что тот сможет выйти на свободу, если выплатит штраф.

Больше новостей о жизни артистов и громких скандалах — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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