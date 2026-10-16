В Кисловодске шестилетняя девочка врезалась в дерево на электротележке
Транспортное средство, которым управляла девочка. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья
Шестилетняя девочка самостоятельно села за руль электротележки коммунальщиков в парке Кисловодска и врезалась в дерево. Ребёнок получил травмы головы и ссадины на руках, однако госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.
Инцидент произошёл 15 октября около 15:30. По предварительным данным, девочка гуляла по парку, когда заметила оставленный без присмотра электротранспорт коммунальной службы. Она забралась в машину, начала движение, но не справилась с управлением и наехала на дерево.
Как рассказали в пресс-службе главы города Евгения Моисеева, сотрудник коммунальной организации оставил тележку с включённым зажиганием и ненадолго зашёл в подсобное помещение за инструментами. Обнаружив случившееся, работник сразу вызвал скорую помощь.
Пострадавшей девочке оказали медицинскую помощь. Врачи назначили ей амбулаторное лечение, поэтому восстанавливаться после происшествия она будет дома.
В Саратове ранее произошло ДТП с участием пяти несовершеннолетних, в котором один подросток погиб, а ещё четверо пострадали. По данным региональной полиции, школьник за рулём ВАЗ-2113 не справился с управлением и врезался в дерево на Ново-Астраханском шоссе.