В Китае главу детсада пожизненно осудили за отравление детей свинцом

В Китае руководительница частного детского сада Ли Хуэйфан получила пожизненное заключение за массовое отравление воспитанников свинцом. Детям подавали выпечку, в которую сотрудники кухни добавляли токсичные художественные краски ради яркого цвета. Приговор вынес суд города Ланьчжоу в провинции Ганьсу, сообщает Центральное телевидение Китая.

Следствие установило, что руководство детсада в городе Тяньшуй хотело сделать питание более привлекательным для детей и их родителей. Для этого работникам кухни поручили закупать красители, на упаковках которых прямо указывалось, что они не предназначены для употребления в пищу.

Несмотря на предупреждения, краску разводили и смешивали с мукой. Из полученного теста готовили разноцветные финиковые кексы и кукурузные рулеты с колбасой, которые затем подавали воспитанникам.

Отравление обнаружили летом 2025 года. При обследовании у сотен детей выявили повышенное содержание свинца в крови. По данным Associated Press, опасному воздействию также подверглись более 20 сотрудников учреждения. Свинец особенно опасен для детского организма, поскольку может повреждать нервную систему и нарушать развитие мозга.

Суд приговорил Ли Хуэйфан к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества на сумму 500 тысяч юаней. Исполнительный директор детсада Чжу Цзинлинь получила 15 лет заключения и штраф в размере 300 тысяч юаней.

Четверо сотрудников кухни — Ню Айюань, Вэнь Яфан, Хэ Сюйся и Ань Чуньлин — получили от шести до восьми лет лишения свободы. Всем также назначили денежные штрафы.

Ранее сообщалось, что в детском саду №8 Корсакова на Сахалине произошло массовое отравление — более 30 случаев среди детей и взрослых, сообщил Роспотребнадзор. У детей после дневного сна началась рвота, руководство сада связалось с родителями и передало им воспитанников, а те самостоятельно обратились за медпомощью.