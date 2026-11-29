Китайский автопроизводитель GAC испытал новую аккумуляторную батарею электромобиля взрывом ручной гранаты под днищем машины. После испытания батарея не загорелась, а автомобиль сохранил работоспособность, пишет портал CarNewsChina.

Результаты необычного краш-теста представили на международном автосалоне в Гуанчжоу. Аккумулятор Danxia Battery 3.0 получил семислойную защиту, способную выдерживать удары с энергией до двух тысяч джоулей. Это примерно в 13 раз превышает требования китайского стандарта безопасности.

Инженеры также предусмотрели систему датчиков, предупреждающих водителя о повреждениях аккумулятора после сильных ударов. Кроме того, батарея способна обнаруживать даже незначительные утечки жидкости за три секунды. Разработчики рассчитывают снизить риск возгорания электромобилей при авариях и повреждениях днища.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Китае электромобиль на автопилоте пытался припарковаться 868 раз за ночь. Необычный случай произошёл в провинции Аньхой. Странное поведение машины заметил охранник подземного паркинга около трёх часов ночи. Пока владелец автомобиля спал, транспортное средство самостоятельно двигалось вперёд и назад, пытаясь занять парковочное место. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.