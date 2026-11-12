Житель Китая стал владельцем двухкомнатной квартиры всего за 11 юаней, или примерно 137 рублей. Мужчина обошёл 1676 конкурентов на онлайн-аукционе, приуроченном к масштабной распродаже в честь Дня холостяков. Правда, за оформление недвижимости ему придётся заплатить почти в 180 раз больше стоимости самой покупки. О необычной сделке рассказывает South China Morning Post.

Квартира площадью 68 квадратных метров находится на седьмом этаже жилого дома в городе Хэган провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Её выставили на платформе Alibaba Auction с начальной ценой всего один юань. При этом организаторы установили необычное правило: максимальная ставка не могла превышать 11 юаней, а победителем становился тот, кто первым предложит эту сумму.

Желающих обзавестись жильём за символические деньги оказалось немало. На торги зарегистрировались 1677 человек, которые в общей сложности сделали 1001 ставку. Однако удача улыбнулась покупателю с востока Китая, успевшему первым предложить максимально допустимую цену.

Торги состоялись 5 ноября и завершились всего за две с небольшим минуты. Мужчина признался, что сам не ожидал такого исхода. Рыночная стоимость доставшейся ему квартиры составляет около 40 тысяч юаней, или примерно 500 тысяч рублей.

Впрочем, полностью уложиться в 137 рублей новому собственнику не получится. Для оформления права собственности необходимо заплатить ещё около 2000 юаней, что соответствует примерно 25 тысячам рублей. Таким образом, итоговые расходы составят чуть больше 25 тысяч рублей.

Представители аукционной компании объяснили, что квартира продавалась в рамках рекламной акции к празднику распродаж 11.11. Разницу между символической ценой и реальной стоимостью недвижимости компенсирует площадка. При этом жильё является обычной вторичной квартирой, не находится под арестом и может быть переоформлено на покупателя.

Переезжать в новую квартиру счастливчик не собирается. Во время прямой трансляции аукциона он рассказал, что планирует использовать недвижимость как место для зимнего отдыха. Мужчина хочет приезжать на север Китая, чтобы любоваться снегом, а дальнейшую судьбу необычной покупки решит позднее.

Ранее Life.ru рассказывал, что крупнейшая китайская распродажа 11.11 постепенно теряет прежний ажиотаж. Если раньше покупатели массово ждали полуночи, чтобы первыми оформить заказы, теперь торговые площадки растягивают акции на несколько недель. В 2026 году JD.com начала предлагать скидки ещё 12 октября, а Alibaba и Douyin присоединились к распродаже 15 октября. При этом масштаб торговли остаётся впечатляющим: за прошлогодний сезон китайцы приобрели товаров на 1,695 триллиона юаней. Однако потребители стали внимательнее относиться к расходам и реже совершать импульсивные покупки.