Окаменелость, пролежавшая в земле до двух миллионов лет, может раскрыть тайну путешествия древних мамонтов через Евразию. В Китае впервые обнаружили практически полностью сохранившийся череп южного мамонта с бивнями. Уникальную находку сделали в бассейне Гунхэ на северо-восточной окраине Цинхай-Тибетского нагорья, сообщает агентство Xinhua.

Всё началось с небольшого фрагмента кости длиной всего 15 сантиметров, который исследователи заметили на скальном обнажении. Во время раскопок в августе специалисты Цинхайского института геологической съёмки выяснили, что перед ними гораздо более крупная окаменелость. Из земли удалось извлечь череп длиной 75 сантиметров и шириной 70 сантиметров вместе с бивнями.

Возраст останков установили специалисты Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук. Исследование показало, что животное обитало примерно 1,3–2 миллиона лет назад. Находку отнесли к южным мамонтам — древним представителям семейства слоновых, населявшим Евразию задолго до появления привычных нам шерстистых мамонтов ледникового периода.

Особую ценность представляет сохранность черепа. Ранее в Китае находили преимущественно отдельные кости и фрагменты останков южных мамонтов. Теперь у палеонтологов впервые появился практически целый образец, позволяющий детально изучить строение головы древнего животного.

Главный научный сотрудник Бюро геологии и разведки полезных ископаемых провинции Цинхай Пань Тун объяснил, что находка позволит напрямую сопоставить восточноазиатских мамонтов с их западноевропейскими родственниками, жившими на той же стадии эволюции. Учёные рассчитывают получить новые доказательства миграции этих животных с запада на восток и установить, когда они достигли окраин Тибетского нагорья.

Исследования на этом не закончатся. По словам руководителя научной группы Чжана Хайлуна, специалисты проведут реставрацию окаменелости, создадут её подробную трёхмерную модель и организуют дополнительные исследования с использованием методов разных научных дисциплин. Это поможет не только уточнить историю распространения мамонтов, но и восстановить природные условия, существовавшие на нагорье миллионы лет назад.