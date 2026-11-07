Российские сыры и молочная продукция стремительно набирают популярность в Китае. Местные закупщики уже сами обращаются к российским экспортёрам и проявляют интерес к их товарам. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный представитель Российского экспортного центра (РЭЦ) в КНР Евгений Бажов.

По его словам, российские кондитерские изделия давно входят в число востребованных товаров на китайском рынке, однако теперь заметно растёт интерес и к молочной продукции. Бажов подчеркнул, что инициатива со стороны самих покупателей свидетельствует о высоком потенциале российских производителей.

При этом представитель РЭЦ отметил, что для успешных продаж в Китае необходимо учитывать местные вкусовые предпочтения. Важную роль играют упаковка, маркетинг и адаптация продукции под запросы потребителей. Если товар действительно нравится китайским покупателям, у него появляются хорошие перспективы на рынке.

Заявление прозвучало на Девятом международном импортном ЭКСПО в Шанхае, которое проходит с 5 по 10 ноября. В выставке участвуют 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов. Российскую экспозицию «Сделано в России» представляют 63 предприятия, из которых 40 относятся к малому и среднему бизнесу. Столько же компаний демонстрируют продукцию пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.

Ранее в РЭЦ рассказали о смене подхода к продвижению российских товаров в Китае. Теперь основная задача заключается не только в знакомстве местных покупателей с отечественными брендами, но и в обеспечении постоянного присутствия российской продукции в китайских магазинах. Для этого центр привлекает к сотрудничеству крупные торговые сети.

При этом Россия укрепляет позиции на китайском рынке и в других продовольственных категориях. Ранее Life.ru сообщал, что экспорт российской рыбы и морепродуктов в КНР за десять лет вырос более чем в 2,5 раза. Только за девять месяцев 2026 года поставки замороженного минтая превысили объём за весь предыдущий год.