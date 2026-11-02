Необычное мороженое с кинзой привлекло внимание пользователей китайских соцсетей. Местные кулинары решили не ограничиваться добавлением ароматной зелени в десерт и пошли дальше: теперь шарики холодного лакомства буквально обваливают в измельчённых листьях, превращая привычную сладость в зелёный шар.

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Кинза давно занимает особое место в китайской кухне, однако сочетание этой пряности с мороженым способно удивить даже любителей гастрономических экспериментов. Причём подобные десерты в Поднебесной существуют не первый год. Ещё в феврале 2022 года китайский McDonald’s выпустил ограниченную серию мороженого с соусом из лайма и посыпкой из сушёной кинзы, вызвав бурные обсуждения среди покупателей.

Необычные сочетания мороженого набирают популярность и в России. Ранее Life.ru рассказывал о десерте со вкусом игристого вина, который стал настоящим хитом Восточного экономического форума. Угощение пользовалось таким спросом, что порции раскупали практически моментально. Вторым по популярности оказалось мороженое со вкусом дубайского шоколада.