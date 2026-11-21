Во время уборки в интернет-кафе китайского города Яань сотрудница задвинула игровое кресло, и оно задело длинный стол. Конструкция опрокинулась вместе с пятью компьютерами и мониторами. Посетителей в этот момент в заведении не было. Об этом сообщает Chinese News.

В Киате уборщица уронила несколько компьютеров. Видео © Х / MarioNawfal

После происшествия женщина сообщила сотрудникам о случившемся и предложила возместить ущерб. Но владелец заведения, изучив запись с камер, решил, что стол был ненадёжно установлен, и отказался брать с неё деньги.

Хозяин кафе поблагодарил уборщицу: падение техники помогло обнаружить проблему до того, как конструкция могла опрокинуться при посетителях. Он распорядился укрепить столы. Ремонт владелец оценил почти в 10 тысяч юаней (примерно 120 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Мурманске 69-летняя уборщица торгового центра лишилась трёх пальцев после взрыва неизвестного предмета, который приняла за игрушку. Опасную находку женщина обнаружила на парковке и забрала с собой.