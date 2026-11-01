На спутниковых снимках китайского порта Далянь обнаружили необычный военный корабль, способный погружаться под воду и предположительно нести до 18 ракет. Аппарат отличается от традиционных подлодок тримаранной конструкцией корпуса и, по оценкам специалистов, может действовать без постоянного экипажа. Об этом сообщает Naval News, изучившее особенности новой китайской разработки.

Необычное судно попало на спутниковые фотографии ещё 12 мая 2026 года. Первоначально его построили в Гуанчжоу, затем переправили на север Китая через Далянь. Сейчас, по данным издания, аппарат проходит испытания в Хулудао на берегу Бохайского моря. Официального названия и подробных характеристик разработки китайские власти пока не раскрывали.

Главная особенность корабля — три корпуса, обеспечивающие дополнительную устойчивость при движении по поверхности воды. Такая конструкция особенно важна при запуске ракет: по предположению аналитиков, перед стрельбой судну необходимо всплыть, открыть специальные отсеки и поднять пусковые установки в вертикальное положение.

В центральной части аппарата, как полагают специалисты, размещены два крупных оружейных ангара. Анализ конструкции позволяет предположить наличие как минимум восьми ракетных шахт, однако наиболее вероятным эксперты считают размещение 16–18 пусковых установок. Тип вооружения пока неизвестен. Среди возможных вариантов Naval News называет противокорабельные и предназначенные для ударов по наземным целям ракеты, включая гиперзвуковые YJ-20.

Не исключено, что необычная субмарина вообще не нуждается в постоянном экипаже. Специалист по кораблестроению Рэйчел Полинг подсчитала, что её водоизмещение в погружённом состоянии может составлять около 900 тонн. При этом оружейные отсеки занимают настолько большую часть внутреннего пространства, что места для полноценной команды практически не остаётся.

Впрочем, на корпусе предусмотрена открытая ходовая рубка. По мнению экспертов, она может использоваться человеком при входе в порт и выходе из него, тогда как основные задачи корабль способен выполнять самостоятельно.

Разработку также сравнили с советскими дизель-электрическими подлодками проекта 651, которые в классификации НАТО получили обозначение Juliett. Эти субмарины времён холодной войны тоже должны были всплывать для запуска противокорабельных ракет. Однако китайская конструкция, как предполагается, рассчитана на значительно большее количество вооружения и современные средства поражения.

Авторы Naval News считают, что новый корабль может стать частью распределённой системы нанесения ракетных ударов, получая данные о целях извне. При этом его реальное назначение, вооружение и степень автономности остаются неизвестными: все основные выводы сделаны по открытым спутниковым снимкам и анализу конструкции.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении в Китае ещё одного необычного военного корабля, предназначенного для перевозки гигантских подводных беспилотников. Судно заметили на верфи в Шанхае. По оценкам аналитиков Naval News, оно может перевозить, спускать на воду и принимать обратно до четырёх крупных необитаемых субмарин.