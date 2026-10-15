В ключевом газодобывающем регионе Украины повреждён объект «Нафтогаза»

В Полтавской области получил повреждения объект нефтегазового комплекса, принадлежащий украинской государственной компании «Нафтогаз». Об этом представители предприятия заявили в официальном Telegram-канале.

Согласно опубликованным данным, на предприятии пострадало технологическое оборудование, вследствие чего вспыхнул пожар. Производственные процессы на поврежденном участке полностью остановлены, профильные службы занимаются ликвидацией последствий инцидента.

Полтавская область является ключевым звеном энергетического сектора Украины: на этот регион приходится около 40% всей добычи природного газа в стране. На его территории разрабатывается порядка 100 месторождений углеводородов.

Ранее Life.ru сообщал о нехватке средств и специалистов для восстановления украинской энергосистемы. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко оценил потребность в финансировании примерно в 20 миллиардов гривен. По его словам, в стране также остро не хватает квалифицированных электриков, что осложняет ремонт повреждённых объектов.