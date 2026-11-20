В КНДР представили собственного ИИ-помощника «Источник мудрости»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Северной Корее разработали собственного ИИ-помощника «Источник мудрости», способного отвечать на вопросы и переводить тексты. Новинку показали на образовательном телеканале «Рённамсан».
За созданием программы стоят специалисты Института технологий искусственного интеллекта при Университете имени Ким Ир Сена. Чат-бот понимает запросы на корейском и английском языках, а его основная специализация — вопросы, связанные с наукой и техникой.
Разработку продемонстрировали по северокорейскому телевидению. Зрителям показали возможности программы, которая обрабатывает текстовые запросы и помогает с переводом материалов.
Как отмечает исследовательский проект 38 North, система получила название «Источник мудрости». Её появление стало очередным примером использования технологий искусственного интеллекта северокорейскими специалистами.
Ранее Life.ru сообщал о создании в России специального ИИ-помощника для научных публикаций. Программа, разработанная в Российском государственном университете правосудия, помогает авторам проверять оформление статей, библиографию и ссылки на нормативные документы.