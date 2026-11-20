В Северной Корее разработали собственного ИИ-помощника «Источник мудрости», способного отвечать на вопросы и переводить тексты. Новинку показали на образовательном телеканале «Рённамсан».

За созданием программы стоят специалисты Института технологий искусственного интеллекта при Университете имени Ким Ир Сена. Чат-бот понимает запросы на корейском и английском языках, а его основная специализация — вопросы, связанные с наукой и техникой.

Разработку продемонстрировали по северокорейскому телевидению. Зрителям показали возможности программы, которая обрабатывает текстовые запросы и помогает с переводом материалов.

Как отмечает исследовательский проект 38 North, система получила название «Источник мудрости». Её появление стало очередным примером использования технологий искусственного интеллекта северокорейскими специалистами.