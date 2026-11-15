У человечества почти не осталось шансов выйти из-под контроля цифровых технологий, считает священник Павел Островский. По его мнению, изменить положение могло бы разве что катастрофическое событие, например, массовый выход из строя дата-центров.

«По крайней мере, знакомые с этой средой цифровой говорят, что вообще-то человечество уже проиграло», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

При этом способность думать самостоятельно человек по-прежнему может сохранить. Священнослужитель напомнил о христианской привычке заглядывать в себя и предложил считать слово «тормоз» комплиментом. Тот, кто умеет вовремя остановиться, даёт себе время обдумать ответ или поступок.