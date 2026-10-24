«Люди сдаются ИИ»: Священник раскрыл связь нейросетей с антихристом
Священник Островский: Люди добровольно отказываются от живого общения ради ИИ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Люди сами отказываются от свободы и живого общения, всё чаще обращаясь за советами к искусственному интеллекту, заявил священник Павел Островский. По его словам, нейросетям уже доверяют даже духовные вопросы, поэтому технологиям не приходится завоёвывать человечество — пользователи добровольно передают им инициативу.
«Люди сейчас добровольно складывают крылышки и сдаются ИИ», — подчеркнул священнослужитель в своей авторской программе на радио Sputnik.
При этом сам искусственный интеллект, по его мнению, не может быть антихристом. В Священном Писании речь идёт о человеке. Эксперт допустил, что такой человек способен использовать ИИ как инструмент контроля над людьми.
Ранее митрополит Тихон предупредил об опасности бесконтрольного использования нейросетей. По его мнению, привычка перекладывать интеллектуальную работу на алгоритмы может мешать самостоятельному мышлению.