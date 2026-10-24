«Люди сдаются ИИ»: Священник раскрыл связь нейросетей с антихристом

Люди сами отказываются от свободы и живого общения, всё чаще обращаясь за советами к искусственному интеллекту, заявил священник Павел Островский. По его словам, нейросетям уже доверяют даже духовные вопросы, поэтому технологиям не приходится завоёвывать человечество — пользователи добровольно передают им инициативу.

«Люди сейчас добровольно складывают крылышки и сдаются ИИ», — подчеркнул священнослужитель в своей авторской программе на радио Sputnik.

При этом сам искусственный интеллект, по его мнению, не может быть антихристом. В Священном Писании речь идёт о человеке. Эксперт допустил, что такой человек способен использовать ИИ как инструмент контроля над людьми.