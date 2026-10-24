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Регион
Опубликовано 24 октября, 17:29

«Люди сдаются ИИ»: Священник раскрыл связь нейросетей с антихристом

Священник Островский: Люди добровольно отказываются от живого общения ради ИИ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Люди сами отказываются от свободы и живого общения, всё чаще обращаясь за советами к искусственному интеллекту, заявил священник Павел Островский. По его словам, нейросетям уже доверяют даже духовные вопросы, поэтому технологиям не приходится завоёвывать человечество — пользователи добровольно передают им инициативу.

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«Люди сейчас добровольно складывают крылышки и сдаются ИИ», — подчеркнул священнослужитель в своей авторской программе на радио Sputnik.

При этом сам искусственный интеллект, по его мнению, не может быть антихристом. В Священном Писании речь идёт о человеке. Эксперт допустил, что такой человек способен использовать ИИ как инструмент контроля над людьми.

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Ранее митрополит Тихон предупредил об опасности бесконтрольного использования нейросетей. По его мнению, привычка перекладывать интеллектуальную работу на алгоритмы может мешать самостоятельному мышлению.

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Борис Эльфанд
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