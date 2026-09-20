В Кохме пенсионерка четыре дня пролежала с инсультом после вызова скорой помощи

Семидесятилетняя жительница Кохмы четыре дня пролежала на полу квартиры с ишемическим инсультом после того, как экстренная служба не направила к ней помощь. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на дочь пострадавшей.

Женщине стало плохо во время телефонного разговора с подругой. Собеседница заметила, что та начала невнятно отвечать, и заподозрила неладное. После этого она обратилась в экстренную службу.

Диспетчеры отказались направлять помощь, объяснив это тем, что сама пенсионерка никого не просила приехать. На просьбу вскрыть дверь сотрудники ответили, что для этого нужен ответственный за жильё. Номеров родственников у подруги не было, поэтому следующие несколько дней она пыталась самостоятельно разыскать близких.

Спустя четыре дня из Московской области приехала дочь пожилой женщины. Она обнаружила мать лежащей на полу квартиры. Всё это время пенсионерка находилась дома с ишемическим инсультом. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. У пациентки повреждена левая часть мозга. Кроме того, женщина потеряла дееспособность.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании скончалась, не дождавшись скорой помощи. Трагедия произошла на острове Уайт. Сиделка обнаружила 97-летнюю Бабетт Бердж на полу в её доме в Ньюпорте. За несколько дней до этого фельдшер зафиксировал у пенсионерки признаки перелома шейки бедра — нога была вывернута и укорочена. Несмотря на серьёзность травмы и возраст пациентки, в скорой заявили, что такой перелом не является основанием для срочной госпитализации. Женщину поставили в лист ожидания на десять дней. Повторно упав, Бердж так и не дождалась медиков.