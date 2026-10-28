В Колумбии блогершу Уэнди Дуран арестовали за нелегальный оборот оружия

Колумбийскую блогершу Уэнди Дуран задержали после того, как в её доме в Кали нашли винтовку, два пистолета и почти тысячу патронов. Полицейские приехали к ней из-за дела о долге за аренду жилья, но во время осмотра обнаружили оружие. Об этом сообщает генпрокуратура страны.

Glock. Фото © X / Fiscalía Colombia

Colt M4. Фото © X / Fiscalía Colombia

Среди изъятого оказались винтовка Colt калибра 5,56 мм, два пистолета Glock калибра 9 мм, 977 патронов для винтовки и дополнительные боеприпасы. В доме также нашли прицелы, устройство с фонарём и лазером, а ещё 4 844 доллара наличными. Кроме того, силовики забрали два ноутбука, мобильный телефон, электронные весы и вещества, которые СМИ описали как предположительно наркотические.

Визит властей изначально не имел отношения к оружию. Сотрудники прибыли в жильё Уэнди Дуран в районе Пансэ, чтобы исполнить решение гражданского суда по делу о задолженности за аренду. Обнаруженная находка привела к уголовному разбирательству. Прокуратура предъявила блогерше обвинение в незаконном изготовлении, обороте и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. В суде Дуран не признала вину. Её оставили под стражей на время разбирательства.

В соцсетях женщина известна под именем sociallywendyy. Она публиковала материалы о фитнесе, питании, путешествиях и повседневной жизни. Следствию предстоит выяснить, откуда взялось оружие и для чего его хранили в доме. При этом обвинение ещё не означает, что вина Венди Дуран доказана: судебного приговора по делу пока нет.

А ранее в колумбийской Кукуте утром произошёл взрыв у здания Национального налогового и таможенного управления, в результате чего пострадали семь человек. Среди пострадавших — трое полицейских и четверо гражданских. Их доставили в медицинские учреждения города. Взрыв повредил автомобили и несколько близлежащих домов. По предварительным данным, взрывное устройство могло находиться в сумке на стоянке, где размещались автомобили, изъятые в рамках судебных разбирательств.