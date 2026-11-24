Вооружённые преступники захватили супермаркет Éxito в колумбийском городе Картахена и удерживали около 30 человек. Пятнадцать заложников удалось освободить, ещё пятнадцать остаются в руках нападавших. Преступники потребовали передать им 7 миллиардов колумбийских песо (около 2 миллионов долларов), угрожая расправиться с удерживаемыми людьми. Об этом сообщает радиостанция La FM.

В Колумбии вооружённые грабители захватили 30 заложников в супермаркете. Видео © X / minuto60com

Инцидент произошёл утром 24 ноября в супермаркете района Ла-Кастельяна. По версии президента Колумбии Абелардо де ла Эспрьельи, злоумышленники пытались ограбить инкассаторский автомобиль, перевозивший деньги из торгового центра. Операторы камер видеонаблюдения заметили происходящее и нажали тревожную кнопку. После прибытия полиции преступники укрылись в одном из магазинов и захватили находившихся там людей.

Изначально глава государства сообщил о 30 заложниках и освобождении пяти пожилых женщин. Позже La FM уточнила, что к 12:09 по местному времени на свободу вышли уже 15 человек. Среди удерживаемых были покупатели и сотрудники торгового заведения.

По данным радиостанции, захватчики передали властям записку с финансовыми требованиями. Они потребовали 7 миллиардов песо и пригрозили причинить вред заложникам, если деньги не будут доставлены. В документе говорилось, что сумма должна быть передана в чёрных пакетах, часть купюрами номиналом 100 тысяч песо, часть — 50 тысяч. В записке также утверждалось, что внутри находятся около 170 человек, однако эта цифра официально не подтверждена.

Район торгового центра оцепили полиция и военные. К операции привлекли специальные подразделения. Правоохранители вели переговоры с вооружёнными мужчинами.

Из-за операции временно приостанавливали посадку самолётов в международном аэропорту Рафаэля Нуньеса. Ограничение действовало около 45 минут, после чего воздушная гавань возобновила приём рейсов.

Ранее в Демократической Республике Конго вооружённые неизвестные напали на автомобиль, в котором находился гражданин Китая. В результате засады погибли два человека, водитель получил ранение, а иностранца похитили. Военные ведут поиски заложника.