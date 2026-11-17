В Демократической Республике Конго вооружённые неизвестные напали на автомобиль, в котором находился гражданин Китая. В результате засады погибли два человека, водитель получил ранение, а иностранца похитили. Военные ведут поиски заложника, сообщает радиостанция Radio Okapi.

Нападение произошло 14 ноября на трассе Калеми — Бендера в восточной провинции Танганьика. По сведениям местных источников, злоумышленники устроили засаду примерно в 42 километрах от города Калеми.

Жертвами нападения стали военнослужащий конголезской армии, сопровождавший китайского гражданина, и сотрудник горнодобывающей компании. Водитель автомобиля получил огнестрельное ранение. Самого иностранца нападавшие захватили и увезли в неизвестном направлении. Его имя и род деятельности не раскрываются. По информации местной администрации, похитители скрылись вместе с заложником в лесистой местности.

Ранее Life.ru сообщал, что на востоке ДР Конго обнаружили тела более 40 мирных жителей, погибших в результате нападений боевиков группировки «Альянс демократических сил». Жертв находили с 1 ноября в нескольких деревнях провинции Итури. По сведениям местных организаций, среди погибших преобладали земледельцы и жители небольших поселений.