В Копенгаген направили полицейских практически со всей Дании для обеспечения безопасности во время визита Владимира Зеленского. Масштаб операции оказался настолько большим, что столичные правоохранители не смогли обойтись собственными силами. Об этом сообщает телеканал TV2.

Утром во вторник датская полиция предупредила жителей об усиленном присутствии сотрудников на улицах в ближайшие дни. Причиной назвали некое масштабное мероприятие, не раскрыв подробностей. Позднее выяснилось, что повышенные меры безопасности связаны с приездом Зеленского и лидеров государств Северной Европы.

«Эта операция имеет такой масштаб и требует таких ресурсов, что полиция Копенгагена не может справиться с ней самостоятельно», — заявил старший инспектор полиции Петер Даль.