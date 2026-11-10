В Копенгаген стянули полицию со всей Дании из-за визита Зеленского
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В Копенгаген направили полицейских практически со всей Дании для обеспечения безопасности во время визита Владимира Зеленского. Масштаб операции оказался настолько большим, что столичные правоохранители не смогли обойтись собственными силами. Об этом сообщает телеканал TV2.
Утром во вторник датская полиция предупредила жителей об усиленном присутствии сотрудников на улицах в ближайшие дни. Причиной назвали некое масштабное мероприятие, не раскрыв подробностей. Позднее выяснилось, что повышенные меры безопасности связаны с приездом Зеленского и лидеров государств Северной Европы.
«Эта операция имеет такой масштаб и требует таких ресурсов, что полиция Копенгагена не может справиться с ней самостоятельно», — заявил старший инспектор полиции Петер Даль.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский созвонился с президентом Финляндии Александером Стуббом после начала переговоров в Абу-Даби. Украинский лидер рассказал о старте трёхсторонних консультаций России, США и Украины, а также об отдельной встрече с европейскими партнёрами. Стороны договорились продолжать координацию, при этом Зеленский ожидает подробного отчёта своей делегации о ходе переговоров.