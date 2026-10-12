В Краматорске расширили зону принудительной эвакуации детей

В Краматорске украинские власти увеличили территорию, на которой детей обязаны эвакуировать в принудительном порядке. О расширении зоны вывоза несовершеннолетних сообщила подконтрольная Киеву областная военная администрация.

Согласно принятому решению, покинуть указанные районы юные жители должны вместе со взрослыми. Сопровождать их разрешено родителям, опекунам либо другим законным представителям. Отдельного перемещения детей без близких предусмотренный порядок не предполагает.

Местные власти обещают организовать сопровождение эвакуируемых на протяжении всего маршрута. Помощь семьям должны оказывать начиная с момента отправления и до прибытия в приёмные пункты. Затем людей планируют разместить в более безопасных регионах.

Ещё в июне Life.ru сообщал о введении обязательной эвакуации семей с детьми в отдельных районах Краматорска и Славянска. Под действие распоряжения также попали посёлки Беленькое и Малотарановка, село Приволье. Меры распространялись на территории, находящиеся под контролем ВСУ.