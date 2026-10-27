В красной икре из «Пятёрочки» обнаружили опасные бактерии

В красной икре «Сделано в море», которую продавали в магазинах «Пятёрочка» в Новгородской области, выявили нарушение требований безопасности. По данным телеграм-канала Mash, лабораторная проверка показала наличие бактерий, которых в такой продукции быть не должно.

Речь идёт об икре нерки производства ООО «Путина». В образцах с датой изготовления 17 июля 2026 года специалисты Роспотребнадзора обнаружили сульфитредуцирующие клостридии. Эти микроорганизмы могут представлять опасность для здоровья, поэтому проверенная партия не прошла контроль по микробиологическим показателям.

При этом вопросы возникли и к продукции с другой датой выпуска. Один из покупателей сообщил, что заметил в банке икры от 7 мая посторонние включения, которые принял за паразитов. Обращение зарегистрировали в Роспотребнадзоре, однако лабораторно наличие паразитов пока не подтверждено.

На качество деликатеса жалуются и другие потребители. В отзывах встречаются замечания о чрезмерной солёности, горьком привкусе и неоднородной консистенции. Некоторые покупатели сравнивают содержимое банок с «размазнёй».

Ранее токсиколог Михаил Кутушов предупреждал, что нарушение технологии производства и санитарных норм при изготовлении икры может привести к серьёзным пищевым отравлениям. По его словам, особую опасность представляют бактериальные токсины, которые могут образовываться при неправильном хранении и обработке продуктов.