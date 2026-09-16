В Красной Яруге дрон ударил по автомобилю с людьми внутри, ранены двое мужчин

Два человека пострадали после атаки беспилотника на автомобиль в Белгородской области. Инцидент произошёл ночью в посёлке Красная Яруга, сообщили в региональном оперативном штабе.

Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Один из мужчин получил множественные осколочные ранения и травматическую ампутацию ноги — его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Второй пострадавший получил акубаротравму. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Автомобиль после удара получил повреждения. На месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают последствия атаки. Информация о возможных дополнительных повреждениях уточняется.

Ранее в Грайворонском округе Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель. Мужчина получил тяжёлые ранения после сброса взрывного устройства с дрона и скончался на месте. Власти региона продолжают фиксировать последствия украинских атак и оказывать помощь пострадавшим. Специалисты обследуют места происшествий и устанавливают размеры ущерба.