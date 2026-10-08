Суд в Красноярском крае вынес приговор девяти жителям Красноярска и Железногорска, которых признали виновными в создании экстремистского сообщества. Наказания оказались разными — от условных сроков до реального лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального СК.

В Красноярском крае осудили девять человек за экстремистское сообщество. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По версии следствия, подсудимых признали виновными по нескольким статьям: побои, вандализм, а также организация экстремистского сообщества и участие в нём. Уголовное дело завели по материалам, которые передали сотрудники УФСБ по Красноярскому краю.

Установлено, что в 2024 году местные жители организовали два экстремистских объединения, а позже слили их в одно. Целью, как считает следствие, были нападения на почве идеологической, расовой и национальной вражды на территории региона.

Руководители группы устраивали тренировки по стрельбе и собрания, где агитировали за насилие. Для координации создали отдельный чат — там обменивались информацией, выкладывали ролики с нападениями и инструкции по изготовлению оружия и взрывчатки.

Как установили, шестеро участников четырежды нападали на людей в Железногорске и Красноярске, выбирая жертв по национальному и идеологическому признаку. Ещё двое разрисовали стены жилого дома и торгового киоска нацистской символикой, а один из соучастников самостоятельно изготовил кастет.

Двум организаторам назначили по три года и шесть месяцев условно, третьему — шесть лет и два месяца условно с запретом администрировать сайты и интернет-ресурсы. Пятеро участников получили по два года условно. Одной из обвиняемых с учётом непогашенного наказания по прежнему приговору назначили три года и три месяца в колонии общего режима. Дело ещё одного соучастника выделили отдельно — он заключил сделку со следствием.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Кабардино-Балкарии осудили десять участников так называемого «шариатского патруля». Они получили от 3,5 до 7,5 года колонии за деятельность экстремистского сообщества. По материалам дела, подсудимые нападали на местных жителей, чьё поведение, по их мнению, не соответствовало религиозным нормам.