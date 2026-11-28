На территории одного из предприятий в украинском Кременчуге зафиксированы повреждения после атаки беспилотников. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Повреждения предприятия в Кременчуге. Фото © Telegram / Госслужба Украины по ЧС

«В Кременчуге зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняют местные власти, под удар попало частное предприятие. При этом его название и характер повреждений не раскрываются.

Ранее Life.ru писал, что 19 ноября в Кременчуге после взрывов также было повреждено промышленное предприятие. Тогда о последствиях сообщил глава Полтавской областной администрации Виталий Дьяковнич. Масштабы разрушений он не уточнил.