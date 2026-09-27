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Регион
Опубликовано 26 сентября, 21:47

В Кременчуге сотрудники ТЦК мобилизовали протодиакона УПЦ Дудниченко

Обложка © Кременчугская епархия

Обложка © Кременчугская епархия

Протодиакон Свято-Успенского кафедрального собора Кременчуга Виктор Дудниченко был мобилизован сотрудниками ТЦК 21 сентября. Об этом сообщила Кременчугская епархия УПЦ.

«Священнослужителя мобилизовали у подъезда дома, где он проживает. Силой вытащили из автомобиля и залили глаза слезоточивым газом. При заталкивании в автобус ему сдавили грудную клетку и повредили рёбра», — рассказали в УПЦ.

В епархии также сообщили, что во время пребывания в ТЦК и прохождения ВЛК Дудниченко жаловался на боль в рёбрах и в области сердца, однако на эти обращения не отреагировали. У протодиакона забрали телефон и не позволили связаться с родственниками или адвокатом. 23 сентября Дудниченко доставили в воинскую часть в Черниговской области. Епархия утверждает, что сейчас он находится там, а связи с ним нет.

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Ранее в Краматорске сотрудники ТЦК задержали священнослужителя УПЦ Олега Кручинина. После задержания его доставили в Харьков. Там он прошёл медицинское обследование, однако отсрочку от мобилизации ему не предоставили. Врачи выявили у священнослужителя проблемы со здоровьем. Каких именно ограничений они касаются и какое заключение вынесла комиссия, не уточняется.

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