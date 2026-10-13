В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Владимира Путина

График российского лидера пополнился незапланированным внешнеполитическим контактом. В скором времени глава государства Владимир Путин свяжется с зарубежным коллегой по защищённой линии.

О готовящемся диалоге с иностранным собеседником представителей средств массовой информации уведомил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

«В ближайшее время мы ожидаем международный телефонный разговор у президента. Мы вас тоже проинформируем, будет сообщение пресс-службы», — сказал представитель Кремля.

Конкретную личность второго участника предстоящей беседы кремлевская администрация пока держит в секрете. Тематика обсуждения на данный момент также остается нераскрытой.

Официальный отчёт с подробностями внешнеполитической коммуникации опубликуют на кремлевском портале сразу после завершения дискуссии.

Ранее Life.ru рассказывал подробности разговора Путина и Трампа, состоявшегося 9 октября. По словам Пескова, основное внимание президенты уделили вопросам украинского урегулирования, причём обсудить эту тему предложила американская сторона. Лидеры также затронули ситуацию вокруг Ирана и двусторонние отношения, а по итогам беседы договорились продолжать контакты на высшем уровне.