В Москве стартовало заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, встреча проходит в Кремле. Кадрами начала мероприятия делится журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Заседание ОДКБ. Видео © Max / Зарубин репортёр

Участники обсудят укрепление системы коллективной безопасности, взаимодействие стран объединения и актуальные международные и региональные проблемы, поделились в пресс-службе Кремля. По итогам встречи запланировано подписание совместной декларации.

Среди документов, подготовленных к саммиту, — Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года. Её разработали по инициативе российской стороны. В сфере военного сотрудничества намечены решения о совершенствовании систем ПВО и развитии коллективных авиационных сил организации.

Ещё один вопрос — передача председательства в ОДКБ от России к Таджикистану с 1 января 2027 года. Соответствующее решение также предусмотрено программой встречи.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитрий Песков анонсировал двусторонние встречи Путина с прибывающими на саммит лидерами. Представитель Кремля допускал, что такие переговоры начнутся ещё вечером 10 ноября.