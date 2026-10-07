В Кремле надеются, что близкие успеют поздравить Путина с днём рождения

В Кремле надеются, что плотный рабочий график Владимира Путина позволит его родным и близким лично поздравить президента с днём рождения вечером. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сегодня Путин проводит день рождения в рабочем режиме. У главы государства запланирована серия международных телефонных разговоров, а после них — совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Мы в администрации искренне надеемся, что вечером всё-таки Путин даст возможность своим родным и близким поздравить себя с днём рождения. Мы, разумеется, все присоединяемся к этим поздравлениям», — сказал Песков.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года. Президент родился в 1952 году в Ленинграде.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин проведёт свой день рождения преимущественно в рабочем режиме. Песков отмечал, что главным для президента в этот день остаются поздравления родных и близких.