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Регион
Опубликовано 25 сентября, 12:35

В Кремле назвали условия для возвращения российского дизеля на мировой рынок

Песков: Для экспорта российского дизеля нужно снять санкционные ограничения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для возобновления экспорта российского дизеля одного насыщения внутреннего рынка недостаточно. Нужно также обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море и снять санкционные ограничения на поставки топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы международные рынки были насыщены, дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что снятие российского запрета на экспорт само по себе не позволит насытить международный рынок. По его словам, одновременно должны быть обеспечены внутренние потребности и запасы дизеля, безопасность судоходства, а также возможность беспрепятственных поставок за рубеж.

«Поэтому здесь возможно только комплексное решение», — заключил пресс-секретарь президента.

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Ранее Life.ru сообщал о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей до 30 сентября. В правительстве объясняли эту меру необходимостью поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке.

Больше новостей о российской экономике, экспорте и топливном рынке — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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