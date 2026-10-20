В Кремле не назвали сроки следующего визита Си Цзиньпина в Россию

В Кремле пока не знают, когда председатель КНР Си Цзиньпин в следующий раз посетит Россию. Об этом во время общения с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках возможного визита главы китайского государства.

«Нет», — коротко ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли понимание относительно даты следующей поездки Си Цзиньпина.

Последний раз председатель КНР приезжал в Россию в мае 2025 года. Тогда он стал главным иностранным гостем торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Также ранее Песков подтвердил возможность трёхсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако никаких конкретных предложений или договорённостей по поводу саммита пока нет.