В Кремле не назвали сроки следующего визита Си Цзиньпина в Россию
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В Кремле пока не знают, когда председатель КНР Си Цзиньпин в следующий раз посетит Россию. Об этом во время общения с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках возможного визита главы китайского государства.
«Нет», — коротко ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли понимание относительно даты следующей поездки Си Цзиньпина.
Последний раз председатель КНР приезжал в Россию в мае 2025 года. Тогда он стал главным иностранным гостем торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Также ранее Песков подтвердил возможность трёхсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако никаких конкретных предложений или договорённостей по поводу саммита пока нет.
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